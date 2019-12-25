Кассир попытался изнасиловать гражданку Белоруссии в парадной на 12-й Красноармейской

Мужчину задержали.

Продавец-кассир изнасиловал гражданку Республики Беларусь. Неравнодушные граждане задержали насильника. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Ранним утром 12-го августа в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома №12 по улице 12-я Красноармейская кричат люди. Они поймали насильника и просят вызвать правоохранителей.

Полицейские установили, что мужчина изнасиловал гостью Петербурга в парадной дома. Он избил потерпевшую.

В Мариинской больнице женщине диагностировали сотрясение мозга, ушиб затылочной области и гематому в области виска. Попытка изнасилования под вопросом.

В этот же день правоохранители задержали 44-летнего жителя республики Дагестан. Он работает продавцом-кассиром в одном из магазинов на набережной Обводного канала. В его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство, а именно ― нарушение общественного порядка.

Возбужденое уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сосед по коммуналке изнасиловал петербурженку в Калининском районе.

Фото: Piter.TV