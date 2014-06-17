На 102% вырос спрос на спортивных тренеров за месяц в Петербурге

В целом рост спроса на тренеров по боксу по России составил 96%, в Петербурге – 36%.

В Петербурге спрос на спортивных тренеров вырос на 102% за минувший месяц. Инструкторы по боксу пользуются наибольшим спросом, отмечают в сервисе "Авито Услуги".

Пользователи сервиса активно ищут тренеров по волейболу (рост в 6 раз), баскетболу (в 3 раза). В рейтинг востребованных услуг также вошли занятия по бегу (+97%), плавание (+96%), бокс (+96%) и теннис (+86%). Предложений тренерских услуг также стало больше – рост составил 50%.

В целом рост спроса на тренеров по боксу по России составил 96%, в Петербурге – 36%. Количество объявлений увеличилось на 55%, а стоимость занятий с прошлого года не изменилась – она начинается от 1 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в ближайшее время Дзюба начнет тренироваться в "Рубине". Сейчас экс-капитан сине-бело-голубых проживает в Татарстане.

Фото: phxere

