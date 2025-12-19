NYT: переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби перенесены

Причина переноса не уточняется.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США перенесены. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным источника, переговоры должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби. Однако после встречи России и США было принято решение их отложить. Причина переноса не уточняется. Кроме того, издание не сообщило информацию о новой дате. При этом говорится, что переговоры "перенесли на несколько дней".

Отметим, что накануне во Флориде спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией. Стороны обсуждали как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества Москвы с Вашингтоном.

Ранее Песков заявил, что ни Россия, ни США не будут обсуждать что-либо с Каллас.

Фото: pxhere.com