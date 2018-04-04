Через три года проект начнет работу в пилотном режиме.

НТИ "Автонет" рассматривает проект создания беспилотного трактора для уборки улиц. Снегоуборщик научат не царапать припаркованные автомобили, очищать наледь. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на вице-президента "Глонасса" Евгения Белянко.

Трактор сможет не только производить чистку придомовых территорий, но также сообщать о количестве убранного снега и грязи, отчитываясь по каждому двору прокомментировал специалист

Аппарат оборудуют технологией искусственного интеллекта, работающего на платформе "Автодата". ИИ на его основе будет принимать решение о необходимых действиях на проезжей части. Транспорт будет обучен уборке дорог при помощи специального шампуня. Он сможет убирать грязь из труднодоступных мест, таких как канализационные люки и выбоины.

Пилотный проект заработает в Самаре, Волгограде, Томске, Курске, Тамбове и Москве в 2022 году. Технология позволит сократить расходы на уборку территории на 20 процентов минимум.

Ранее Piter.tv писал о том, что на улицах Петербурга в 2020 году протестируют беспилотную Skoda.