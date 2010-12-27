Экс-директора "НСК-Монолит" лишили 7 земельных участков за сокрытие 600 млн рублей налогов

Приморский районный суд огласил приговор по делу экс-директора ООО "НСК-Монолит" Дмитрия Семенова.

Предприниматель из Петербурга, сокрывший от государства более 600 000 000 рублей налогов за 11 лет, отдаст государству значительную часть своего имущества. Об этом Piter.TV сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. У бывшего генерального директора ООО "НСК-Монолит" Дмитрия Смирнова изъяли 7 земельных участков, дорогой джип, квадроцикл-болотоход и моторную лодку. Кроме того, бизнесмена приговорили к 2.5 годам лишения свободы условно.

Из материалов дела следует, что еще в "нулевые" Дмитрий Смирнов придумал хитрую схему уклонения от налогов. Он вносил ложные сведения в государственные декларации, а также совершал "виртуальные" сделки между ООО "НСК-Монолит" и ее дочерними организациями. Дмитрий Смирнов "водил за нос" и бухгалтерию своей же фирмы. Экономисты получали фиктивные договоры подряда с разными компаниями, хотя все работу по факту проводили специалисты "НСК-Моноликт".

В результате государство не получило 600 690 233 рубля 95 копеек. Все эти деньги фигурант дела использовал в личных целях. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, у бизнесмена изъяли 7 земельных участков в ЛО; транспортное средство: легковой автомобиль - внедорожник марки "Лэнд Ровер"; мототранспортное средство - квадроцикл (снегоболотоход) марки "Бомбардье (БиАрПи)"; мототранспортное средство - квадроцикл (снегоболотоход) марки "Поларис Рэйнджер ИксПи 900"; маломерное судно - моторная лодка марки "Зодиак".

Фото: Piter.TV