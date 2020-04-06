НПО Royal United Services Institute* признали нежелательной в России

В надзорном ведомстве рассказали об угрозе британской "аналитики".

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории нашей страны британской неправительственной организации (НПО) Royal United Services Institute (RUSI) for Defence and Security Studies*. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что указанная НПО действует с 1831 года в Соединенном королевстве. Она позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, который работает над исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансирование поступает из Лондона, Европейской комиссии и нежелательных в России организаций.

Русофобия с английским акцентом – на мнимую угрозу, тотальное вмешательство в выборные процессы по всему миру и упорное нежелание принимать западные ценности. Такой выставляют нашу страну "аналитики". пресс-служба Генпрокуратуры России

В генпрокуратуре России указали, что значительная часть материалов и мероприятий НПО посвящена исследованиям политической и военной сфер в России. Участники организации регулярно проводят тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой угрозе, исходящей от Москвы, обсуждают друг с другом тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения боевых действий, развитие новых видов вооружений. Также сторонники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать европейский регион, дискредитации коллективного Запада, вмешательстве в выборные процессы третьих стран. В ряде материалов содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономическую систему.

*Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

