Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории нашей страны британской неправительственной организации (НПО) Royal United Services Institute (RUSI) for Defence and Security Studies*. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что указанная НПО действует с 1831 года в Соединенном королевстве. Она позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, который работает над исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансирование поступает из Лондона, Европейской комиссии и нежелательных в России организаций.
Русофобия с английским акцентом – на мнимую угрозу, тотальное вмешательство в выборные процессы по всему миру и упорное нежелание принимать западные ценности. Такой выставляют нашу страну "аналитики".
пресс-служба Генпрокуратуры России
В генпрокуратуре России указали, что значительная часть материалов и мероприятий НПО посвящена исследованиям политической и военной сфер в России. Участники организации регулярно проводят тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой угрозе, исходящей от Москвы, обсуждают друг с другом тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения боевых действий, развитие новых видов вооружений. Также сторонники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать европейский регион, дискредитации коллективного Запада, вмешательстве в выборные процессы третьих стран. В ряде материалов содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономическую систему.
*Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Фото: Piter.tv
