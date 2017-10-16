НЛО заряжалось от молнии во время грозы в США

Уфологи и физики впервые сошлись во мнении - этот светящийся объект имеет внеземное происхождение.

Весь Мир облетели кадры с НЛО во время грозы из США.

На опубликованных кадрах, которое сняли очевидцы необычное явление, видно как в темном небе движется светящийся объект по направлению к грозовому фронту над крупным населенным пунктом в штате Дэлавер в США. НЛО приблизился к грозе и завис. Один из ударов молнии попал прямиком в светящийся объект, а НЛО даже не шелохнулся.

Уфологи со всего света заявляют, что этот объект имеет внеземное происхождение, и что это не что иное, как инопланетный корабль. Подобным образом НЛО получал заряд энергии для своих нужд. Физики, изучившие это видео, отметили, что на данный момент человечеству неизвестно ничего, что не отреагировало бы на такой сильный разряд от молнии.

Стоит отметить, что в мире стали все чаще и чаще появляться сведения об НЛО и присутствии инопланетян как на Земле, так и в Солнечной системе.

Видео: YouTube/UFO Today