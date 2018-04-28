Великобритания: Во время грозы с неба упал НЛО

Местняа жительница сняла на видео падение неизвестного объекта с неба во время сильной грозы.

Жительница Великобритании Меган Тейлор снимала на видео сильнейшую грозу, а в кадр попал крупный падающий объект.

Видео было снято в Бриджуотере. Женщина сообщила, что давно не видела такой сильной грозы. Она снимала на видео раскатистые молнии, как вдруг в кадре с неба на землю упал крупный темный объект. Меган разместила видео в YouTube. Пользователи сети стали строить предположения о происхождении данного объекта. Большинство пользователей сошлись на мнении, что с неба упала птица, в которую попала молния. Но нашлись и те, кто скептически отнесся к этому предположению, сообщив, что для птицы объект слишком большой.

Что на самом деле упало с неба во время грозы, неизвестно.

Видео: YouTube/AB News