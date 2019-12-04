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НКО Петербурга могут получить 46 млн на патриотические мероприятия
Сегодня, 6:05
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lesjasap

НКО Петербурга могут получить 46 млн на патриотические мероприятия

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Подать заявку можно до 26 февраля.

Для НКО Петербурга из бюджета Петербурга выделяется 46 млн рублей на патриотические мероприятия. Такая субсидия предусмотрена Смольным. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В 2019 году НКО получили от города на проведение патриотических мероприятий 43,5 млн рублей. В этом году подать заявку на получение субсидии можно до 14 часов 26 февраля. 

Ранее Piter.tv писал о том, что общественность Петербурга не хочет отпускать Светлану Агапитову с поста детского омбудсмена.

Фото: Piter.tv
 

Теги: нко, патриорическое воспитание, патриотизм
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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