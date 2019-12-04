НКО Петербурга могут получить 46 млн на патриотические мероприятия

Подать заявку можно до 26 февраля.

Для НКО Петербурга из бюджета Петербурга выделяется 46 млн рублей на патриотические мероприятия. Такая субсидия предусмотрена Смольным. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В 2019 году НКО получили от города на проведение патриотических мероприятий 43,5 млн рублей. В этом году подать заявку на получение субсидии можно до 14 часов 26 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что общественность Петербурга не хочет отпускать Светлану Агапитову с поста детского омбудсмена.

Фото: Piter.tv

