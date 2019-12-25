НХЛ планирует доиграть сезон в двух городах

В каждом из них будут проводить матчи 12 участников плей-офф.

Как сообщает TSN Hockey, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обсуждает новый вариант возобновления нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Представители лиги обсуждают возможность провести матчи в двух городах, в каждом из которых будут находиться 12 клубов. Речь идет о командах, которые примут участие в плей-офф Кубка Стэнли. При этом отмечается, что регулярный сезон не будет завершен досрочно, и все участники смогут провести оставшиеся игры.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что нынешний сезон можно будет доиграть.

Фото: nhl.com