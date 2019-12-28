НХЛ назвала условие, при котором может отпустить хоккеистов на Олимпиаду в 2022 году

В 2018 году лига не отпустила хоккеистов на соревнование.

Хоккеисты НХЛ смогут поехать на Олимпиаду 2022 года только в рамках широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков. Об этом заявил комиссар лиги Билл Дэйли. По его словам, диалог состоится даже в том случае, если Международный олимпийский комитет выполнит все требования НХЛ. После обсуждения лига сможет обратиться к совету директоров и порекомендовать отпустить хоккеистов на Олимпиаду. Напомним, что во время Олимпиады НХЛ прерывает проведение матчей на две-три неделе. В 2018 году лига отказалась делать перерыв и хоккеисты не поехали на соревнования.