NBC: самолет авиакомпании Red Air загорелся во время посадки в аэропорту Майами

На борту находились 126 человек, из них пострадали только трое.

Американский телеканал NBC со ссылкой на руководство воздушной гавани сообщил о том, что самолет авиакомпании Red Air загорелся во время посадки в международном аэропорту Майами, расположенного в штате Флорида. Инцидент зафиксирован около 17:30 вечера 21 июня по местному времени (около 00:30 по московскому времени). После посадки у пассажирского борта вышла из строя передняя пара шасси. Спасатели смогли оперативно ликвидировать воспламенение техники. Известно, что в салоне самолета находились 126 человек. Представитель аэропорта сообщил телеканалу СNN о том, что три человека получили легкие травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Остальных пассажиров на автобусах отправили в терминал.

Прямые рейсы запускают из Петербурга в Казахстан.

Фото и видео: telegram / Милитарист