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NBC: самолет авиакомпании Red Air загорелся во время посадки в аэропорту Майами

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На борту находились 126 человек, из них пострадали только трое.

Американский телеканал NBC со ссылкой на руководство воздушной гавани сообщил о том, что самолет авиакомпании Red Air загорелся во время посадки в международном аэропорту Майами, расположенного в штате Флорида. Инцидент зафиксирован около 17:30 вечера 21 июня по местному времени (около 00:30 по московскому времени). После посадки у пассажирского борта вышла из строя передняя пара шасси. Спасатели смогли оперативно ликвидировать воспламенение техники. Известно, что в салоне самолета находились 126 человек. Представитель аэропорта сообщил телеканалу СNN о том, что три человека получили легкие травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Остальных пассажиров на автобусах отправили в терминал.

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Фото и видео: telegram / Милитарист

Теги: red air, аэропорт, майами
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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