На ЗСД поздно вечером массовая авария перекрыла две полосы дороги

На ЗСД тройная авария заставила водителей "постоять" на дороге.

Вечером 27 февраля на ЗСД в Приморском районе произошла массовая авария, которая временно парализовала движение транспортных средств.

Напомним, что на одном из участков Западного-Скоростного диаметра столкнулись три легковых автомобиля. Инцидент произошел на развязке с улицей Савушкина. Виновником ДТП оказался автовладелец “Шкоды”, который не справился с управлением. Информации о пострадавших нет.

На месте работали врачи скорой помощи и полицейские. Инспекция ДПС проводит проверку обстоятельств дела. Сообщается, что участники аварии перекрыли машинами проезжую часть. Они закрыли две полосы из четырех, что привело к затруднению движения.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб