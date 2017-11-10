NASA зафиксировало на Солнце странное плазменное явление

В интернете появилось фото очень редкого явления на Солнце.

Специалисты NASA наблюдающие за Солнцем обнаружили необычную плазменную бурю.

Обсерватория Солнечной динамики агентства рассказали об уникальном явлении, которое происходит на Солнце. От Солнца исходят "нити" состоящие из заряженных плазменных частиц, которые удерживаются возле поверхности Солнца магнитными силами.

Обычно они похожи на удлиненные и неровные пряди, только несколько раз удалось увидеть такое явление в форме круга.

NASA Solar Dynamics Observatory

Отмечается, что влияние на Землю подобных явлений до конца не изучено. И заслуживает внимания только за то, что это очень редкое явление.

Видео: Twitter/NASA Solar System

Фото: NASA