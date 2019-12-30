Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.

К Земле приближается потенциально опасный астероид 163373, предупреждает NASA. На минимальное расстояние к Земле астероид приблизится 15 февраля.

Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров. Оно в 15 раз больше, чем дистанция от Земли до Луны. Ученые открыли объект в 1995 году и отнесли его к группе "Аполлонов". Классификация говорит о том, что траектория полета астероида пересекается с земной орбитой.

По данным ученых Центра исследования околоземных объектов, в следующий раз астероид 163373 пролетит рядом с Землей в 2075 году.