В главных ролях Иван Ожогин, Алика Смехова, Анастасия Макеева, Оскар Кучера и другие.

В ноябре на сцене "Мюзик-холла" покажут мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история". Показы пройдут также в Москве.

И Алику Смехову и Оскара Кучеру я впервые увидела в жанре мюзикл. Приятно, что "Дон Жуан. Нерассказанная история" - это российский театральный продукт. И это, конечно, любовь, страсть, шпаги и очень довольные зрители, которые устроили артистам настоящую овацию поделилась впечатлениями Ирина Безрукова.

На сцену выйдут Иван Ожогин, Анастасия Макеева, Мария Геворгян, Дмитрий Янковский и другие. В основу постановки легла пьеса "Последняя женщина сеньора Хуана" классика советской литературы Леонида Жуховицкого. Главный герой устал от известности и преследования: все хотят получить от Дон Жуана что-либо. Однажды он приезжает в деревню на берегу моря, там и начнется "нерасказанная история", которая родила легенды о Дон Жуане.

Когда: 17-19 ноября

Где: театр "Мюзик-холл" большая сцена, (Александровский Парк,4)

Цена: от 900 до 5000

Фото: donjuanmusical.ru