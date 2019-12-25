В ноябре на сцене "Мюзик-холла" покажут мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история". Показы пройдут также в Москве.
И Алику Смехову и Оскара Кучеру я впервые увидела в жанре мюзикл. Приятно, что "Дон Жуан. Нерассказанная история" - это российский театральный продукт. И это, конечно, любовь, страсть, шпаги и очень довольные зрители, которые устроили артистам настоящую овацию
поделилась впечатлениями Ирина Безрукова.
На сцену выйдут Иван Ожогин, Анастасия Макеева, Мария Геворгян, Дмитрий Янковский и другие. В основу постановки легла пьеса "Последняя женщина сеньора Хуана" классика советской литературы Леонида Жуховицкого. Главный герой устал от известности и преследования: все хотят получить от Дон Жуана что-либо. Однажды он приезжает в деревню на берегу моря, там и начнется "нерасказанная история", которая родила легенды о Дон Жуане.
Когда: 17-19 ноября
Где: театр "Мюзик-холл" большая сцена, (Александровский Парк,4)
Цена: от 900 до 5000
Фото: donjuanmusical.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все