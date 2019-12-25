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Мясников предупредил россиян об опасной ошибке при выборе картофеля
Сегодня, 7:55
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Мясников предупредил россиян об опасной ошибке при выборе картофеля

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Александр Мясников предупредил о возможном пищевом отравлении.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасной ошибке при выборе картофеля, которая может привести к пищевому отравлению. Об этом он напомнил зрителям в эфире телеканала "Россия-1". Медик уточнил, что говорит об уже позеленевших и зацветших клубнях.

В подобных образцах содержатся вредные вещества. В частности, такой картофель содержит в себе ядовитое для человека соединение соланин — это природный яд растительного происхождения. В пищу желательно употреблять исключительно запеченный или отварной картофель вместе с кожурой. Врач напомнил, что кожура продукта содержит калий, который помогает при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Также предпочтение следует отдавать выбору молодого картофеля.

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Фото: YouTube / Россия-1
 

Теги: александр мясников, доктор мясников, картофель, пищевое отравление
Категории: Тема дня, Общество, Лента новостей, Здоровье, Новости России, Происшествия,

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