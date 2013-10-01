Мясников назвал два парадокса коронавируса

Врач рассказал о странностях при заражении ковидом.

Российский телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о необъяснимых вещах, связанных с коронавирусной инфекцией. Специалист уточнил, что в первую очередь речь идет о суперрраспространителях, которые способны массово заражать окружающих, но при этом самостоятельно не болеют. Медик полагает, что переносчиками ковида выступает только 20% населения. При этом их достаточно сложно выявить.

Еще одним парадоксом врач назвал различную предрасположенность к заболеванию.Например, меньше других болеют люди с первой группой крови. Доктор призвал зрителей программы не переживать по поводу информации о неоднократных случаях инфицирования.

Люди болеют повторно, но их намного меньше, чем об этом пишут газеты и говорят. Тест не показывает, есть ли вирус в организме, а показывает, есть ли вирус на ватке, которую вам засунули в нос. 40 процентов ложноотрицательных случаев! Куда дальше?. Александр Мясников, врач

Эксперт также напомнил, что для большинства врачей уровень антител перестал быть показателем. Основным способом выявить ковид является проведение анализа крови, так как ПЦР-тест часто оказывается ошибочным.

Мясников назвал способ снизить риск развития остеопороза.

Фото и видео: YouTube / Россия-1