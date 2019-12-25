Мясников назвал способ снизить риск развития остеопороза

Врач рассказал о том, как снизить угрозу возникновения заболевания.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал способ снизить риск развития распространенной среди пожилых людей болезни. В эфире телеканала "Россия-1" а рамках программы "О самом главном" доктор рассказал зрителям о том, как предотвратить формирование остеопороза. Запись сюжета доступна на YouTube-платформе.

Если ты занимаешься физкультурой, двигаешься, то у тебя масса костная нарастает. У тебя она все равно начнет падать, но ей значительно дольше времени надо дойти до патологических пределов, и это можно предотвращать. Александр Мясников, врач

Медик напомнил, что остеопорозом обычно страдают женщины в "менопаузальном возрасте". Одной из основных причин диагноза является размывание кости, которая становится хрупкой и пористой. Одним из признаков заболевания является сгорбленность. Занятия спортом в детстве поможет избежать болезни, так как костная масса закладывается у человека до 15 лет. Уже к 40 годам она начнет теряться естественным путем.

Доктор Мясников высказался о вреде энергетиков.

Фото и видео: YouTube / Россия-1