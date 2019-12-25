Мясников назвал основные ошибки гипертоников

Доктор призвал трезво оценивать риски при данной болезни.

Российский телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала "Россия-1" о наиболее распространенных ошибках пациентов, которые страдают от гипертонии. По словам специалиста, очень часто люди с вышеупомянутым диагнозом либо не обращают на него внимания, либо чрезмерно увлекаются ограничениями.

Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. Самая злокачественная гипертония — у молодых ребят, это всегда случайная находка для них. Александр Мясников, медик

Эксперт назвал еще одной опасной ошибкой для здоровья пациентов ситуацию, при которой человек слишком зацикливается на проблеме и начинает измерять давление каждые 15 минут. Такие люди могут переборщить с лекарствами. Они отказываются от бани и более активного образа жизни. Врач призвал искать золотую середину и трезво оценивать проблему. Он рекомендовал пациентам посещать врача раз в три месяца, а также уделять внимание тренировкам сердечно-сосудистой системы.

У нас по статистике в мире 40% гипертоников, получается, каждый второй больной? Гипертония — это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это все неконтролируемая гипертония. Александр Мясников, медик

Доктор Мясников рассказал о вынесенном после похода на Эльбрус правиле.

Фото и видео: YouTube / Россия-1