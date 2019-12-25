Врач призвал сокращать количество употребляемой соли в день.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал категорию людей, для которых употребление соли особо опасно. Информацией со зрителями врач поделился в эфире телеканала "Россия-1". Запись программы доступна на YouTube-канале. Эксперт напомнил, что употребление в пищу более пяти граммов соли на ежедневной основе приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Вообще усредненная норма – пять граммов NaCl. Александр Мясников, доктор

Специалист объяснил, что почти 70% потребляемой людьми соли находится в обработанных продуктах, например, колбасных изделиях и супах. Также особое внимание следует обратить на хлеб, так как он содержит в себе практически половину суточной нормы. По данным медика, в России среднестатистический гражданин в день съедает порядка десяти граммов каждый день. Особую опасность такая ситуация представляет для гипертоников, которым более 50 лет. Для данной категории пациентов рекомендуется употреблять не более 3 грамм соли в день.

Мясников назвал основные ошибки гипертоников.

Фото и видео: YouTube / Россия-1