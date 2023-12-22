Петербуржцам рассказали, как справляться с гипертонической болезнью без лекарств

Гипертоническая болезнь является хронической, ее основной симптом – стойкое повышение артериального давления.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 16 февраля кардиолог, доктор медицинских наук Эдуард Малев рассказал, можно ли справиться с гипертонической болезнью без лекарств.

Гипертоническая болезнь является хронической, ее основной симптом – стойкое повышение артериального давления. При диагностике врачи должны зафиксировать у пациента давление более 140 на 90 мм рт. ст.

Эдуард Малев заявил, что сегодня наблюдается прогресс в медикаментозной терапии артериальной гипертензии. Есть препараты с долгим действием, их достаточно принимать один раз в день.

В немедикаментозную терапию вошли диета с низким содержанием соли, что поможет снизить давление на 5-10 мм рт. ст. Помимо этого, при заболевании важно снижение веса. Необходимо 30 минут в день заниматься физической активностью.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)