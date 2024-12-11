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Новая форма лекарства для больных гипертонией разработана в Петербурге
Сегодня, 10:00
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Новая форма лекарства для больных гипертонией разработана в Петербурге

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Речь идет о желатиновой капсуле, содержащей комбинацию из нескольких мини-таблеток.

В Петербургском химико-фармацевтическом университете разработали новую форму лекарства для больных гипертонией. Речь идет о полипилле – желатиновой капсуле, содержащей комбинацию из нескольких мини-таблеток. Собирается лекарство в аптеке на основании рецепта от врача, рассказали 5 марта в Смольном. 

Этот способ позволит заменить прием нескольких препаратов одной капсулой. Лабораторный образец полипилла уже получен, разработаны состав и технология изготовления, проведен контроль качества. 

В будущем ученые планируют создавать полипиллы для лечения и других болезней.

Ранее на Piter.TV: новое лекарство от болезни Альцгеймера тестируют в Петербурге. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: гипертония, лекарство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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