Новая форма лекарства для больных гипертонией разработана в Петербурге

Речь идет о желатиновой капсуле, содержащей комбинацию из нескольких мини-таблеток.

В Петербургском химико-фармацевтическом университете разработали новую форму лекарства для больных гипертонией. Речь идет о полипилле – желатиновой капсуле, содержащей комбинацию из нескольких мини-таблеток. Собирается лекарство в аптеке на основании рецепта от врача, рассказали 5 марта в Смольном.

Этот способ позволит заменить прием нескольких препаратов одной капсулой. Лабораторный образец полипилла уже получен, разработаны состав и технология изготовления, проведен контроль качества.

В будущем ученые планируют создавать полипиллы для лечения и других болезней.

Ранее на Piter.TV: новое лекарство от болезни Альцгеймера тестируют в Петербурге.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)