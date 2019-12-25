  1. Главная
Музыканты группы Nerfreak собирают средства на похороны погибшего в Петербурге гитариста
Сегодня, 16:20
Уже собрана сумма в размере 41 209 рублей.

Вечером 3 декабря поступили трагические известия о гибели гитариста группы Nerfreak Александра Кузнецова и его спутницы в результате жесткого ДТП. Пара находилась в крайне тяжелом состоянии после аварии, медики пытались оказать экстренную помощь, но жизни пострадавших спасти не удалось. Как пишет spb.aif.ru, участники музыкального коллектива Nerfreak объявили печальные новости в своем Telegram-канале, поблагодарив всех, кто принимал активное участие в поиске Александра. 

Коллеги решили организовать сбор пожертвований для родственников погибшего музыканта. Уже собрана сумма в размере 41 209 рублей, которую коллектив просит передавать с указанием назначения: "на похороны Саши".

Музыканты и близкие друзья Александра Кузнецова обратились к поклонникам с призывом быть внимательными и беречь каждую минуту, проведённую с родными людьми.

Ранее мы сообщили о том, что торговец арбузами, сбивший сотрудника ККИ в Металлострое, отправлен в колонию.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

