Музыканты группы Nerfreak собирают средства на похороны погибшего в Петербурге гитариста

Вечером 3 декабря поступили трагические известия о гибели гитариста группы Nerfreak Александра Кузнецова и его спутницы в результате жесткого ДТП. Пара находилась в крайне тяжелом состоянии после аварии, медики пытались оказать экстренную помощь, но жизни пострадавших спасти не удалось. Как пишет spb.aif.ru, участники музыкального коллектива Nerfreak объявили печальные новости в своем Telegram-канале, поблагодарив всех, кто принимал активное участие в поиске Александра.

Коллеги решили организовать сбор пожертвований для родственников погибшего музыканта. Уже собрана сумма в размере 41 209 рублей, которую коллектив просит передавать с указанием назначения: "на похороны Саши".

Музыканты и близкие друзья Александра Кузнецова обратились к поклонникам с призывом быть внимательными и беречь каждую минуту, проведённую с родными людьми.

