Музыкальный театр Pop Opera завершает полусезон

Разделить сезон решили в связи с непростой эпидемиологической обстановкой.

В субботу, 4 декабря, в Доме Шрёдера камерный музыкальный театр Pop Opera в последний раз в этом году покажет детский мюзикл "Всё из-за варенья!" и закроет театральный полусезон. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль расскажет зрителю историю, как три любопытные сестры, расследуя пропажу банки варенья, находят двух друзей – привидений из галантного века.

Театральный сезон разделили на две половины в связи с "высокой неопределённостью", отметили в театре. Составлять долгосрочные планы и репертуар в такой ситуации сложно.

Отмечается, что премьера детского мюзикла должна была состояться в марте 2020 года, но ее отменили из-за локдауна. Впервые артисты выступили с показом постановки 29 октября.

Видео: Pop Opera / YouTube