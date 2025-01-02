Музыкальный спектакль "Сказочная увертюра" состоится 31 декабря в Эрмитажном театре. Начало – в 18:00. Без возрастных ограничений.

В Эрмитажном театре 31 декабря пройдет музыкальный спектакль "Сказочная увертюра" под руководством арт-проекта Triumph. Гости погрузятся в мир сказки, их ожидают любимые с детства истории – "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

Произведения расскажет чтец под музыку П. И. Чайковского в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра. Также атмосферу создадут видеоряд на сцене и праздничное убранство фойе театра.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия