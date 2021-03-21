Концерт "Я люблю" пройдет 29 мая в театре "Суббота". Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

В рамках музыкального спектакля прозвучат классические русские романсы, песни на стихи Федора Тютчева, Афанасия Фета, Иннокентия Анненского, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко и других. Гости окунутся в чарующий мир поэтической музыки и услышат произведения в исполнении артистов и музыкантов театра – Виктора Кренделева, Снежаны Соколовой, Ивана Байкалова, Сергея Кривулева, Анастасии Полянской, Александра Козьякова, Антона Капельницкого. Фото: pxhere