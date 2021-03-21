Концерт "Я люблю"

В рамках музыкального спектакля прозвучат классические русские романсы, песни на стихи Федора Тютчева, Афанасия Фета, Иннокентия Анненского, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко и других.
Гости окунутся в чарующий мир поэтической музыки и услышат произведения в исполнении артистов и музыкантов театра – Виктора Кренделева, Снежаны Соколовой, Ивана Байкалова, Сергея Кривулева, Анастасии Полянской, Александра Козьякова, Антона Капельницкого.
Фото: pxhere
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