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Концерт "Я люблю"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Я люблю"

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Концерт "Я люблю" пройдет 29 мая в театре "Суббота". Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

В рамках музыкального спектакля прозвучат классические русские романсы, песни на стихи Федора Тютчева, Афанасия Фета, Иннокентия Анненского, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко и других. 

Гости окунутся в чарующий мир поэтической музыки и услышат произведения в исполнении артистов и музыкантов театра – Виктора Кренделева, Снежаны Соколовой, Ивана Байкалова, Сергея Кривулева, Анастасии Полянской, Александра Козьякова, Антона Капельницкого. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыкальный спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Театр,

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