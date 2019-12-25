Концерт приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В четверг, 7 мая, стало известно, что музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" проведет онлайн-концерт. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Концерт приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Концерт станет теплой встречей, беседой со зрителем. Каждый из исполнителей поделится семейными историями о встрече с военной действительностью сказано в сообщении

Отмечается, что подарком публике станет эксклюзивная премьера отрывка произведения, созданного петербургским композитором к 9 мая.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге георгиевскую ленточку можно получить в почтовых отделениях.

Фото:музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга"/вк