В четверг, 7 мая, стало известно о том, что в Петербурге георгиевскую ленточку можно получить в почтовых отделениях. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Петербурга и региона.
Планируется, что с 4 под 9 мая почта России реализует 95 000 лент. Отмечается, что из-за пандемии ленты не будут выдавать лично сотрудники отделений или волонтеры. Георгиевские ленточки разложат на разделяющих барьерах.
Директор УФПС Петербурга и Ленобласти Дмитрий Серебренников напомнил, что сотрудники почты в непростое для страны военное время выступали связующим звеном между простыми жителями и тружениками тыла.
Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.
Фото:pixabay
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