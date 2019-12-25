В период с 4 по 9 мая в отделениях почтовой связи выдадут 95 000 лент.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что в Петербурге георгиевскую ленточку можно получить в почтовых отделениях. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Петербурга и региона.

Планируется, что с 4 под 9 мая почта России реализует 95 000 лент. Отмечается, что из-за пандемии ленты не будут выдавать лично сотрудники отделений или волонтеры. Георгиевские ленточки разложат на разделяющих барьерах.

Директор УФПС Петербурга и Ленобласти Дмитрий Серебренников напомнил, что сотрудники почты в непростое для страны военное время выступали связующим звеном между простыми жителями и тружениками тыла.

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