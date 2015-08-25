"Время жить" - яркая театральная премьера сентября

Успешная театральная премьера прошлого сезона 17 сентября возвращается на сцену ДК «Выборгский». «Время жить» - спектакль по мотивам произведений Ремарка

"Время жить"- фантасмагория любви Э.М. Ремарка. Зрителей ждут отличная актерская игра, необычная хореография в стиле контемпорари, а также музыкальное сопровождение. Все песни актеры будут исполнять вживую.

"Это совмещение вообще мне кажется всего Ремарка. Это боль того времени, это романтика того времени. Её так не хватает сейчас. Иногда движение говорит больше чем слова. Мы редко говорим то, что думаем. Для этого надо иметь огромную смелость. Но наше тело, оно никогда не врет. Поэтому я думаю, пластика здесь очень уместна. При этом, это время романтики. Ремарк невероятный романтик, он такой легкий при всей своей трагичностью и по этому легкости присущий танец." - рассказала актриса Наталья Мартынова

Режиссер-постановщик спектакля - Валерий Владимиров. В ролях актеры лучших петербургских мюзиклов: Максим Ханжов, Наталья Мартынова, Сергей Худяков, Зинаида Некрасова. Актеры отмечают, что много для себя открыли благодаря этому проекту и даже начали смотреть по-другому на вещи. Актриса Зинаида Некрасова отмечает:

"Чувствовать по-другому начинаешь, ощущать пространство, людей вокруг себя. Видеть, замечать вещи который раньше никогда не видела и не замечала. Опять же существовать, жить скажем так. Не играть, а жить"

"Лето, жара. Раздаётся телефонный звонок, звонит мне Наташа Мартынова. И говорит - "Будешь ставить и танцевать?". Буду ставить и танцевать. И все и понеслась, потихоньку мы начали пробовать репетировать и вот он спектакль. Просто каждый спектакль у нас играется по-разному. То есть все рождается на сцене. Я не понимаю почему так происходит, но в этом все-таки какая-то кайфушка есть" - рассказал хореограф-постановщик Сергей Худяков

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