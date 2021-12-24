Мужчину забили до смерти в ходе драки у ТЦ в центре Москвы

Один из подозреваемых задержан.

Двое мужчин около торгового центра "Афимолл-сити" на Пресненской набережной в центре Москвы поссорились с молодыми людьми, которые избили оппонентов. В результате полученной черепно-мозговой травмы один из мужчин 1987 года рождения скончался. Позже сотрудники пресс-службе столичной Прокуратуры уточнили, что позже правоохранительные органы смогли задержать одного из участников убийства. Арестованным оказался 20-летний мужчина. В его отношении ведется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Речь идет об умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности гибель человека. Теперь фигуранту расследования грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Суд отправит под стражу до 6 декабря отца, убившего своего сына.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы