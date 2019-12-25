  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчину с простреленной ногой госпитализировали с Херсенской улицы
Сегодня, 10:06
166
ruzannar

Мужчину с простреленной ногой госпитализировали с Херсенской улицы

0 0

Подозреваемый утверждает, что пострадавший угрожал ему ножом.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 апреля в полицию поступил звонок от диспетчера скорой помощи.

Сообщалось, что госпитализирован мужчина 1992-го года рождения с огнестрельным ранением от д.10 по ул. Херсонской.

В тот же день в полицию с чистосердечным признанием обратился подозреваемый. Он заявил, что в результате внезапно возникшего конфликта выстрелил из травматического пистолета в пострадавшего и ушёл.

Однако мужчина утверждает, что потерпевший угрожал ему ножом, поэтому ему пришлось обороняться. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что нетрезвый гендиректор прострелил ногу коллеге во Всеволожске.

Фото: Pixabay

Теги: больница, оружие, ранение
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии