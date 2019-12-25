Мужчину госпитализировали в психбольницу после того, как он ударил мать ножом в Шушарах

Подозреваемый состоит на учете в ПНД.

Мужчина ударил ножом свою 57-летнюю мать в период обострения психического заболевания. Подозреваемого направили в психиатрическую больницу, а женщину доставили в стационар с колото-резаным ранением. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября в квартире на Московском шоссе. Пострадавшая находилась в тяжелом состоянии. Она получила ранения подбородка, шеи, живота.

По "горячим следам" полицейские задержали ее 28-летнего сына. Он живет с матерью в одной квартире. Мужчина состоит на учете в ПНД, имеет вторую группу инвалидности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV