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Мужчину госпитализировали в психбольницу после того, как он ударил мать ножом в Шушарах
Сегодня, 8:53
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Мужчину госпитализировали в психбольницу после того, как он ударил мать ножом в Шушарах

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Подозреваемый состоит на учете в ПНД.

Мужчина ударил ножом свою 57-летнюю мать в период обострения психического заболевания. Подозреваемого направили в психиатрическую больницу, а женщину доставили в стационар с колото-резаным ранением. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября в квартире на Московском шоссе. Пострадавшая находилась в тяжелом состоянии. Она получила ранения подбородка, шеи, живота. 

По "горячим следам" полицейские задержали ее 28-летнего сына. Он живет с матерью в одной квартире. Мужчина состоит на учете в ПНД, имеет вторую группу инвалидности. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, ножевое ранение, психбольница
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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