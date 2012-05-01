Мужчину будут судить за изнасилование и убийство 15-летней девочки в подмосковном лесу в 2009 году

Мужчина признал вину под тяжестью доказательной базы.

На территории Московской области перед судом предстанет 50-летний мужчина, который подозревается в убийстве несовершеннолетней девочки 14 июля 2009 году, а также уклонении от административного надзора. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий. Специалист пояснила, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве около платформы "92-й километр", расположенной вблизи деревни Фенино Серпуховского района , напал на 15-летнего подростка. Злоумышленник изнасиловал жертву, после чего - задушил.

После убийства злоумышленник украл телефон погибшей, накрыл тело еловыми ветками и скрылся с места преступления. С заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетней в правоохранительные органы обратились родственники, спустя сутки тело девочки было найдено. Ольга Врадий, представитель СК РФ по Подмосковью

Оперативники установили, что в городе Тула фигурант продал телефон погибшей, а затем - уехал в Белгородскую область. Там в в 2011 году мужчина совершил еще одно убийство местного жителя, после чего был осужден на десять лет. Обвиняемый отбыл наказание, но нарушил установленный административный надзор, отправившись с места пребывания в Республику Адыгею. Мужчину смогли опознать жители населенного пункта, в котором былав убита девочка, он попал на запись с камер видеонаблюдения при продаже сотового аппарата. В январе 2023 года правоохранительные органы задержали фигуранта расследования. На текущий момент обвиняемый признал свою вину в преступлении.

Суд в Лобне приговорил мужчину к 13 годам строгого режима за покушение на убийство двух подростков.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области