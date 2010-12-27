Ночью мужчины спилили ель и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин, которые незаконно спилили елку в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурга и Ленобласти.

Во время патрулирования в 3.40 в посёлке Солнечное сотрудники правоохранительных органов заметили на Пионерской улице, припаркованный автомобиль, на крыше которого была привязана ель. В салоне находились 2-е мужчин, которые признались в том, что спилили ель для личных нужд в ближайшем лесу.

Можно отметить, что размер штрафа при такой ситуации определяется индивидуально и зависит от породы дерева, его возраста и ущерба для лесного хозяйства.

Если сумма причинённого ущерба не превышает 5000 рублей, штраф составляет от 3500 до 5000 рублей.

Если нарушитель срубил несколько деревьев и ущерб превысил пять тысяч рублей, то правонарушение определяется статьёй 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», которая предусматривает различные виды наказаний, в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Кроме административного штрафа нужно еще и возместить ущерб за каждое незаконно срубленное дерево - 3 тысячи рублей.

Фото: pixabay

