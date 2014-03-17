Петербуржцев ждет суд за кражу электроинструментов стоимостью 70 тысяч рублей

Они перепродали украденное за 10 тысяч рублей.

В Петербурге двое мужчин предстанут перед судом за кражу электроинструментов стоимостью 70 тысяч рублей. Об этом рассказала прокуратура Выборгского района.

По версии следствия, обвиняемые 26 ноября 2023 года выбили дверь в помещение магазина в доме 26 по Тихорецкому проспекту и похитили электроинструменты, после чего перепродали украденное за 10 тысяч рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Добычей воришек стали пила, аккумуляторный шуруповерт, дрель-шуруповерт, два перфоратора, фен технический, три шлифовальные машины и лобзик. Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: прокуратура СПб