Мужчинам, которые напали на пожилую пару на Суворовском, избрали меру пресечения

Один из нападавших тоже пострадал.

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения двум мужчина, которым обвиняются в нападении на пожилую пару. Они стали фигурантами дела о хулиганстве. Об этом 8 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего нападавших было трое. По версии оперативников, трое молодых людей, одному из которых 16 лет, в ходе дорожного конфликта напали на велосипедиста. За мужчину вступилась семейная пара, проезжавшая мимо, 63-летний мужчина и 58-летняя женщина. В ответ троица "переключилась" на супругов. Их не остановило предупреждение о наличии у пенсионера травматического пистолета. Защищая свою жену, пожилой мужчина ранил из травмата двоих оппонентов. Подростка увезли в больницу, о нем пресс-служба не упоминала.

Адама Давлетмирзаева арестовали до 4-го ноября 2022 года. Аминджану Шарипову избрали домашний арест до этой же даты. Ему нельзя будет пользоваться Интернетом, покидать дом, общаться с кем-либо.

Фото: МВД РФ