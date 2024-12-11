Петербуржец забрал 15 тысяч из найденного кошелька

Пустой кошелек он отдал водителю автобуса.

Петербуржец забрал деньги из найденного кошелька и отдал пустой водителю автобуса. Когда его задержали, обвиняемый признался и возместил ущерб, но всё равно его ожидает суд. Об этом сообщила прокуратура Калининского района.

По версии следствия, вечером 6 декабря 2024 года обвиняемый ехал в автобусе №61 и увидел на сиденье забытый белый кошелек. В нем находились 15 тысяч рублей. Взяв наличные, обвиняемый вышел на своей остановке у д. 20 по пр. Васнецовского. Перед выходом мужчина отдал кошелек без денежных средств водителю автобуса.

Свою вину обвиняемый признал, раскаялся и вернул потерпевшей деньги.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash (Emil Kalibradov)