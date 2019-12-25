Неизвестный поджег торговый павильон в деревне Мяглово

Магазин выгорел полностью.

Около пяти утра во вторник, 29 декабря, в полицию обратился 50-летний индивидуальный предприниматель, сообщивший о пожаре в продуктовом павильоне в деревне Мяглово Всеволожского района Ленобласти. Магазин располагался в доме №4 по Дорожной улице.

Торговый павильон площадью 50 квадратных метров выгорел полностью, магазин принадлежит другому индивидуальному предпринимателю, живущему в Петербурге. По камерам видеонаблюдения полиция установила, что примерно в половине пятого утра к павильону подошел неизвестный, после чего скрывается с места, а магазин загорается. Злоумышленнику на вид 30-35 лет, рост 170-180 см, мужчины был в темные куртку и брюки с белыми отражающими полосками, синюю кепку, которую мужчина случайно или намеренно оставил на месте происшествия.

Поджигателя разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что обиженного отказом продавцов петербуржца оштрафовали за разбитую витрину в магазине.

Фото: Piter.TV