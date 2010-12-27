Мужчина упал с высоты, залезая в окно к любимой

Происшествие случилось в Купчино.

В ночь на 28 июля неудачливый романтик в Купчино сорвался, залезая в окно к своей возлюбленной. Он упал с высоты второго этажа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, нетрезвый мужчина решил залезть к своей любимой через окно. Однако, не достигнув цели, он упал и был доставлен в больницу. Сотрудникам полиции романтик заявил, что ранее это делал неоднократно и в этот раз ему просто не повезло.

По данным врачей, он находится в удовлетворительном состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Pixabay