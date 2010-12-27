Найденный в Мойке мужчина оказался известным кикбоксером

Сергей Карпенко пропал из дома неделю назад.

Сегодня, 28 июля, стала известна личность найденного накануне утопленника. По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, им оказался экс-чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко.

50-летнего спортсмена обнаружили в реке Мойке с огнестрельным ранением головы. Сын боксера, спортивный блогер Юрий Карпенко, заявил о пропаже отца еще неделю назад. У родных не было информации о его местонахождении с 23 июля.

Сергей Карпенко стал чемпионом СНГ по кикбоксингу в 1991 году, а через год завоевал чемпионский титул в России. В 1992-1997 спортсмен выступал за немецкий клуб Кикбоксшуле-Берлин и стал чемпионом немецкой столицы.

Напомним, тело мужчины с простреленной головой обнаружили в реке Мойке напротив дома №124 вечером 27 июля.

Фото: vk.com/yurafit4team