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Мужчина угрожал выстрелами в воздух школьнице из Волхова
Сегодня, 17:31
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Мужчина угрожал выстрелами в воздух школьнице из Волхова

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Он приставил дуло к голове и два раза выстрелил в землю и в воздух.

В воскресенье, 26 сентября, стало известно, что школьнице из Волховского района Ленобласти угрожал 29-летний выходец с Украины оружием. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах "Невским новостям". 

Накануне, 25 сентября подросток обратилась в полицию и рассказала, что на проспекте Солидарности ей угрожал пистолетом 29-летний знакомый. Он приставил дуло к голове и два раза выстрелил в землю и в воздух.

Полицейские изъяли травматический пистолет у мужчины и задержали его.

Ранее на проспекте Энергетиков росгвардейцы задержали пьяного стрелка.

Фото: pexels

Теги: волхов, оружие, школьница
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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