Мужчина угрожал выстрелами в воздух школьнице из Волхова

Он приставил дуло к голове и два раза выстрелил в землю и в воздух.

В воскресенье, 26 сентября, стало известно, что школьнице из Волховского района Ленобласти угрожал 29-летний выходец с Украины оружием. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах "Невским новостям".

Накануне, 25 сентября подросток обратилась в полицию и рассказала, что на проспекте Солидарности ей угрожал пистолетом 29-летний знакомый. Он приставил дуло к голове и два раза выстрелил в землю и в воздух.

Полицейские изъяли травматический пистолет у мужчины и задержали его.

Ранее на проспекте Энергетиков росгвардейцы задержали пьяного стрелка.

Фото: pexels