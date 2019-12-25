Мужчина ударил продавца в Кронштадте из-за бутылки водки за 164 рубля

Подозреваемый уже был ранее судим.

Полиция Кронштадтского района задержала мужчину, который подозревается в краже бутылки водки из магазина. Ради этого он ударил продавца, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 7 утра 15-го октября в магазине на Ленинградской улице, 11. Неизвестный ударил продавца магазина 1999-го года рождения и открыто похитил бутылку спиртного за 164 рубля, после чего скрылся.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1976-го года рождения, ранее он уже был судим. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина под кайфом избил женщину на петербургской АЗС.

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