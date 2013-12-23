Мужчина напал на подростков с инвалидностью в петербургском метро

Нападавший ударил одного из оппонентов ногой. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии и отпустили после оказания медицинской помощи.

В четверг, 23 ноября, на станции петербургского метро "Площадь Александра Невского-1" произошла перепалка между 48-летним мужчиной и тремя подростками с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта. В какой-то момент мужчина ударил одного из оппонентов ногой. Позже у пострадавшего был диагностирован ушиб грудного отдела позвоночника. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии и отпустили после оказания медицинской помощи. Два его приятеля были доставлены в полицию для проведения разъяснительной беседы. Мужчину ещё не задержали.

Факт происшествия подтвердила и пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен". Обстоятельства произошедшего уточняются, идёт расследование.

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Фото: Piter.TV