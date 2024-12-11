Петербуржец ударил оппонента битой по голове. Его ожидает суд

Обвиняемый пояснил, что все произошло после распития спиртных напитков.

В Петербурге мужчина предстанет перед судом за то, что ударил оппонента битой по голове. Подробности сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, ночью 14 июля 2024 года 34-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле бара, расположенного в доме по шоссе Революции, в результате внезапно возникшего конфликта, ударил битой по голове оппонента. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Обвиняемый пояснил, что все произошло после распития спиртных напитков. Конфликт возник в баре на почве неприязненных отношений и постепенно перерос в драку на улице. В результате он ударил битой по голове ранее неизвестного ему человека. В содеянном раскаивается.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура СПб