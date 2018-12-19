Мужчина поджег чужой Jaguar после конфликта на дороге

Поджигатель выследил оппонента и привез к его парковке канистру с бензином.

В прошлом месяце, 13 октября, у дома №155 по Московскому проспекту вспыхнул дорогостоящий автомобиль марки "Ягуар", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 32-летний владелец, проживающий в указанном доме, оценил ущерб в 1,4 миллиона рублей, правоохранители возбудили уголовное дело по случившемуся.

13 ноября сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего ранее судимого безработного мужчину. Его изобличили в поджоге той самой иномарки после дорожного конфликта с владельцем "Ягуара". Как выяснилось, после ссоры на дороге, поджигатель выследил оппонента до места его парковки, закупился бензином и вернулся туда на своем мотоцикле, чтобы поджечь дорогой автомобиль.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на Варшавской улице "Порше" сбил мотоциклиста.

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