На Варшавской улице "Порше" сбил мотоциклиста

Пилота мотороллера госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель 1945 года рождения на автомобиле марки "Порш" столкнулся с мотороллером под управлением молодого человека 2001 года рождения. Авария случилась около дома №62 по Варшавской улице. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла 14 ноября около пяти часов вечера. В итоге пилота мотороллера госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее "Мерседес" припарковался в столб возле детского магазина на Одоевского.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург