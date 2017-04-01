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На Варшавской улице "Порше" сбил мотоциклиста
Сегодня, 8:56
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nastya960

На Варшавской улице "Порше" сбил мотоциклиста

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Пилота мотороллера госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель 1945 года рождения на автомобиле марки "Порш" столкнулся с мотороллером под управлением молодого человека 2001 года рождения. Авария случилась около дома №62 по Варшавской улице. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

 Авария произошла 14 ноября около пяти часов вечера. В итоге пилота мотороллера госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее "Мерседес" припарковался в столб возле детского магазина на Одоевского.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: мотороллер, порше
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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