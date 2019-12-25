Мужчина скончался после удара о металлический предмет в Токсово

Обстоятельства получения телесных повреждений устанавливаются.

Утром во вторник, 12 декабря, из Токсовской межрайонной больницы поступила телефонограмма о том, что 27 ноября в приёмный покой самостоятельно обратился 40-летний гражданин сопредельной республики с диагнозом: разрыв печени шестой степени, внутрибрюшное кровотечение. Как стало известно Piter.TV, мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии на отделение реанимации. В воскресенье, 10 декабря, мужчина скончался.

Установлено, что пациент упал и ударился о металлический предмет, находясь в посёлке Токсово (точный адрес не сообщил).

Обстоятельства получения телесных повреждений устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что пятиклассник оказался в реанимации после неудачного падения на кафель в Ленобласти.

Фото: Piter.TV