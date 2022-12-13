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Петербуржец с простреленным бедром доехал до дома и вызвал себе скорую
Сегодня, 16:31
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Петербуржец с простреленным бедром доехал до дома и вызвал себе скорую

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Медики передали информацию правоохранительным органам.

В ночь на вторник, 16 января, петербуржец, которому прострелили бедро, самостоятельно добрался от бара до дома и вызвал себе скорую помощь. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Медики диагноситровали у мужчины ранения в левое бедро и левое плечо. Он был доставлен в больницу. Информацию передали полицейским. 

Сам пострадавший сообщил, что в него стрелял знакомый у заведения на Пулковском шоссе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара в сауне на Петропавловской улице эвакуированы 15 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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