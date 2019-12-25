Мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из Александровской больницы

Врачи обратились в полицию, предупредив, что мужчина агрессивный и вспыльчивый.

Вероятный носитель коронавирусной инфекции сбежал из городской многопрофильной больницы № 2 в Петербурге. Полиция ищет беглеца уже сутки. Об этом сообщила "Фонтанка".

Накануне днем в стационар Александровской больницы привезли 42-летнего мужчину с пневмонией. У пациента заподозрили коронавирус. Через непродолжительное время пациент сбежал, врачи обратились в полицию, предупредив, что мужчина агрессивный и вспыльчивый.

Мужчина высокого роста, худощавый и неопрятный, с длинными грязными волосами, был одет в тёмную куртку.

В Петербурге зафиксировали 121 новый случай коронавируса.

Фото: Piter.TV